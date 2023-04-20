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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:55 29.04.2023
ОАО «Белагропромбанк» с 29 апреля 2023 года увеличивает размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в белорусских рублях в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять до 13,00% годовых.
Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.
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