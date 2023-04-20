ООО «БелВЭБлизинг» (группа ВЭБ.РФ) профинансирует лизинг 440 железнодорожных вагонов российского производства для ОАО «Гродно Азот» на сумму около 3 млрд российских рублей. Об этом сообщает ОАО «Банк БелВЭБ».

Согласно информации, источник финансирования - средства Группы компаний Российского экспортного центра, которые предоставляются под поручительство ВЭБ.РФ. Срок договора лизинга - 9 лет.

Соответствующие договоры были заключены 28 апреля 2023 года в ходе визита председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в Беларусь.

Обновление и расширение транспортно-логистического парка крупнейшего белорусского химического предпр2иятия будет способствовать наращиванию объемов экспорта и его диверсификации. Это также позволит расширить географию стран-партнеров и выстроить оптимальные для нынешних непростых условий логистические маршруты, что в свою очередь обеспечит решение стратегических вопросов устойчивого развития предприятия», - говорится в сообщении финучреждения.

ООО «БелВЭБлизинг» – лизинговая организация, созданная в 2018 году при участии ВЭБ.РФ и ОАО «Банк БелВЭБ». Основное направление деятельности компании – лизинговое финансирование высокотехнологичного оборудования, произведенного в Российской Федерации.