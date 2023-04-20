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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК С 1 ИЮНЯ ВВОДИТ ИЗМЕНЕНИЕ ПО НЕКОТОРЫМ КАРТОЧКАМ
13:53 28.04.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 июня 2023 года вводит изменения по мани-бэку в магазинах-партнерах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, за безналичные платежи в магазинах-партнерах банка он составит от 1 до 3%.
Мани-бэк выплачивается за совершение безналичных операций в магазинах-партнерах банка по следующим платежным карточкам: «Магнит»; Клуб «Бархат»; Клуб «Карт-бланш»; Клуб #настарт; Клуб «Шчодры»; Клуб «Леди»; Клуб «Свои»; Visa Platinum, оформленной в рамках Клуба «Персона»; «Изи-карта»; «#можновсе»; «Карта для Министерства обороны»; «Студенческая карточка (Карточка учащегося)»; «Карта учащегося».
Рассчитать мани-бэк можно с помощью специального калькулятора.
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