ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 июня 2023 года вводит изменения по мани-бэку в магазинах-партнерах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, за безналичные платежи в магазинах-партнерах банка он составит от 1 до 3%.

Мани-бэк выплачивается за совершение безналичных операций в магазинах-партнерах банка по следующим платежным карточкам: «Магнит»; Клуб «Бархат»; Клуб «Карт-бланш»; Клуб #настарт; Клуб «Шчодры»; Клуб «Леди»; Клуб «Свои»; Visa Platinum, оформленной в рамках Клуба «Персона»; «Изи-карта»; «#можновсе»; «Карта для Министерства обороны»; «Студенческая карточка (Карточка учащегося)»; «Карта учащегося».

Рассчитать мани-бэк можно с помощью специального калькулятора.