|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СЧЕТОВ
12:14 28.04.2023
«Приорбанк» ОАО расширяет перечень валют для осуществления международных переводов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, доступны переводы в злотых (PLN), фунтах стерлингов (GBP), шведских кронах (SEK), швейцарских франках (CHF), китайских юанях (CNY), тенге (KZT).
Минимальная сумма перевода — 3 тысячи белорусских рублей в эквиваленте. Величина платы — 0,5% (минимум 50 белорусских рублей, максимум — 2500 белорусских рублей).
Для совершения международного перевода необходимо оформить заявку на сайте.
Ознакомиться с актуальной и подробной информацией об условиях международных переводов можно здесь.
Кроме того, с 1 июня 2023 года по текущим счетам (в том числе с выпуском карточки) с остатками 50 тыс. долларов США/евро и более вводится ежемесячная плата за обслуживание счета — 750 белорусских рублей.
В банке пояснили, как будет начисляться комиссия: если по состоянию на последний рабочий день месяца остаток по счету составляет 50 тыс. долларов США/евро и более, то банк в соответствии с Тарифами удерживает 750 белорусских рублей по официальному курсу НБРБ, действующему на момент взимания платы.
В то же время с 1 июня 2023 года Приорбанк расширяет возможности открытия текущих счетов в иных валютах. Клиенты физические лица могут открыть текущие счета в злотых (PLN), фунтах стерлингов (GBP), шведских кронах (SEK), швейцарских франках (CHF), китайских юанях (CNY), тенге (KZT). Стоимость открытия составит 100 белорусских рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте