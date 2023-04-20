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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СЧЕТОВ


12:14 28.04.2023

«Приорбанк» ОАО расширяет перечень валют для осуществления международных переводов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, доступны переводы в злотых (PLN), фунтах стерлингов (GBP), шведских кронах (SEK), швейцарских франках (CHF), китайских юанях (CNY), тенге (KZT).

Минимальная сумма перевода — 3 тысячи белорусских рублей в эквиваленте. Величина платы — 0,5% (минимум 50 белорусских рублей, максимум — 2500 белорусских рублей).

Для совершения международного перевода необходимо оформить заявку на сайте.

Ознакомиться с актуальной и подробной информацией об условиях международных переводов можно здесь.

Кроме того, с 1 июня 2023 года по текущим счетам (в том числе с выпуском карточки) с остатками 50 тыс. долларов США/евро и более вводится ежемесячная плата за обслуживание счета — 750 белорусских рублей.

В банке пояснили, как будет начисляться комиссия: если по состоянию на последний рабочий день месяца остаток по счету составляет 50 тыс. долларов США/евро и более, то банк в соответствии с Тарифами удерживает 750 белорусских рублей по официальному курсу НБРБ, действующему на момент взимания платы.

В то же время с 1 июня 2023 года Приорбанк расширяет возможности открытия текущих счетов в иных валютах. Клиенты физические лица могут открыть текущие счета в злотых (PLN), фунтах стерлингов (GBP), шведских кронах (SEK), швейцарских франках (CHF), китайских юанях (CNY), тенге (KZT). Стоимость открытия составит 100 белорусских рублей.
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