|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТОЧЕК БАНКА ДАБРАБЫТ ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН БЕЛКАРТ PAY
10:52 28.04.2023
Для владельцев карточек ОАО «Банк Дабрабыт» теперь доступен БЕЛКАРТ PAY.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оплачивать покупки в одно касание с помощью смартфона можно, скачав мобильное приложение БЕЛКАРТ PAY и привязав карточку БЕЛКАРТ Банка Дабрабыт.
Приложение БЕЛКАРТ PAY подходит для всех устройств с операционной системой Android (версия 6.0 и выше), а также поддерживающим технологию NFC.
Привязать можно как виртуальную, так и пластиковую карточку БЕЛКАРТ.
Более подробно ознакомиться с информацией можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте