Для владельцев карточек ОАО «Банк Дабрабыт» теперь доступен БЕЛКАРТ PAY.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оплачивать покупки в одно касание с помощью смартфона можно, скачав мобильное приложение БЕЛКАРТ PAY и привязав карточку БЕЛКАРТ Банка Дабрабыт.

Приложение БЕЛКАРТ PAY подходит для всех устройств с операционной системой Android (версия 6.0 и выше), а также поддерживающим технологию NFC.

Привязать можно как виртуальную, так и пластиковую карточку БЕЛКАРТ.

Более подробно ознакомиться с информацией можно здесь.