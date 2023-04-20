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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В НОЧЬ НА 29 АПРЕЛЯ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ
09:45 28.04.2023
29 апреля 2023 года будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ, в промежуток времени с 03:20 до 4:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.
Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.
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