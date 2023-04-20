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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) КАЖДАЯ ПЯТАЯ ПОЕЗДКА НА KOLOBIKE СТАНЕТ БЕСПЛАТНОЙ
17:44 27.04.2023
ВТБ (Беларусь) в партнерстве с сервисом проката Kolobike предоставил специальные условия оплаты поездок на велосипедах и самокатах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для владельцев карты MORE первая поездка в сезоне и каждая пятая с лимитом до 3 белорусских рублей будут бесплатными.
Для получения возможности бесплатных поездок в сервисе Kolobike клиенту ВТБ (Беларусь) необходимо установить на смартфон мобильное приложение проката, привязать к нему карту MORE и использовать ее для оплаты. Предложение действует до 31 октября во всех городах присутствия сервиса Kolobike – Минске, Гомеле, Гродно, Бресте, Барановичах, Пинске, Солигорске и Лиде.
«ВТБ (Беларусь) регулярно поддерживает социальные инициативы. Четвертый год подряд велотранспорт с логотипом банка заполняет улицы, становясь экологичной альтернативой привычным средствам передвижения. За это время велосипедами и самокатами воспользовались тысячи наших клиентов, и мы продолжаем популяризировать данное направление, делая его еще привлекательнее для городских жителей. В этом сезоне активные пользователи Kolobike с привязанной картой MORE платежной системы «Мир» получат возможность кататься бесплатно», – прокомментировала заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.
С помощью карты MORE с бесплатным зачислением средств можно совершать любые операции в рамках платежной системы «Мир» на территории страны и за ее пределами. Среди преимуществ карты – бесплатное оформление, повышенный кешбэк за покупки в магазинах и интернете и высокие проценты на остаток средств на счете.
Стать клиентом и оформить виртуальную или пластиковую карту MORE можно бесплатно в онлайн-сервисах или в отделении банка.
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