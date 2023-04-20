ЗАО «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк») сообщило о внесении дополнения и изменений в специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности.

Согласно информации, постановлением правления Национального банка Беларуси № 142 от 14 апреля 2023 г. перечень банковских операций дополнен операцией «расчетные операции».

Банковская операция «осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов» изложена в следующей редакции: «осуществление расчетного и банковского кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов».

Банковская операция «выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек» изложена в следующей редакции: «эмиссия банковских платежных карточек и иных платежных инструментов, требующих открытия и ведения счетов и проведения расчетных операций по платежам, принятым при использовании таких платежных инструментов».