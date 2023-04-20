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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТК БАНК СООБЩИЛ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛИЦЕНЗИИ
16:53 27.04.2023
ЗАО «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк») сообщило о внесении дополнения и изменений в специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности.
Согласно информации, постановлением правления Национального банка Беларуси № 142 от 14 апреля 2023 г. перечень банковских операций дополнен операцией «расчетные операции».
Банковская операция «осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов» изложена в следующей редакции: «осуществление расчетного и банковского кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов».
Банковская операция «выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек» изложена в следующей редакции: «эмиссия банковских платежных карточек и иных платежных инструментов, требующих открытия и ведения счетов и проведения расчетных операций по платежам, принятым при использовании таких платежных инструментов».
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