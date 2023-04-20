В ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» приняли решение об уменьшении нагрузки на клиентов-физлиц, использующих кредитные карты банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процентная ставка за пользование кредитными средствами по картам с действующим лимитом овердрафта от 20% годовых и выше с 1 мая 2023 года снижается до 19,9% годовых.

Для применения указанных мер ВТБ (Беларусь) размещает публичную оферту. Акцептом настоящей оферты является согласие (отсутствие возражений) кредитополучателя в течение 5 календарных дней с даты публикации предложения.