В ЗАО «БТА Банк» ставка по кредитному продукту на приобретение товаров торговой марки «Горизонт» и по кредитному продукту «Универ» на обучение в белорусских вузах с 28 апреля 2023 года станет еще ниже.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по продукту «Горизонт» размер процентов снижен до 11% годовых, а срок кредитования увеличен до 12 месяцев. По кредиту «Универ» ставка снижена до 13% годовых.

Основные условия кредитования по продукту «Горизонт»: сумма от 500 до 5000 белорусских рублей; без поручительства и справки о доходах; быстрое оформление в офисе банка.

Основные условия кредитования по продукту «Универ»: сумма от 500 до 15 тыс.белорусских рублей; срок кредита до 84 месяцев; без поручительства и справки о доходах.