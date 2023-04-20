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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК СНИЖАЕТ СТАВКУ НА КРЕДИТЫ НА ТОВАРЫ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
09:53 27.04.2023
В ЗАО «БТА Банк» ставка по кредитному продукту на приобретение товаров торговой марки «Горизонт» и по кредитному продукту «Универ» на обучение в белорусских вузах с 28 апреля 2023 года станет еще ниже.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по продукту «Горизонт» размер процентов снижен до 11% годовых, а срок кредитования увеличен до 12 месяцев. По кредиту «Универ» ставка снижена до 13% годовых.
Основные условия кредитования по продукту «Горизонт»: сумма от 500 до 5000 белорусских рублей; без поручительства и справки о доходах; быстрое оформление в офисе банка.
Основные условия кредитования по продукту «Универ»: сумма от 500 до 15 тыс.белорусских рублей; срок кредита до 84 месяцев; без поручительства и справки о доходах.
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