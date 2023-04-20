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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 2 МАЯ СНИЖАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ


12:28 26.04.2023

Нацбанк Беларуси с 2 мая 2023 года понижает ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов - с 10,5% до 10% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, ставка по кредиту овернайт снижается с 11,5% до 11% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 9,5% до 9% годовых.

Решение о снижение ставки в Нацбанке объяснили замедлением инфляции.

«Продолжается замедление инфляционных процессов. Как и ожидалось, из-за эффекта высокой базы прошлого года в марте 2023 года годовой прирост потребительских цен уменьшился до 6 процентов против 11,7 процента в предыдущем месяце. Трендовая инфляция снизилась до 6 процентов после 8,9 процента месяцем ранее. При условии отсутствия шоков ожидается сохранение низких ежемесячных темпов прироста цен на потребительском рынке, что в ближайшие месяцы поддержит тренд на замедление годовой инфляции», - говорится в комментарии финансового учреждения.

В нем также отмечается, что в целом риски, которые могут существенно повлиять на динамику инфляционных процессов в будущем, оцениваются как умеренные.

Дальнейшие решения по ставке рефинансирования Нацбанк будет принимать с учетом «фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».
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