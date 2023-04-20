|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 2 МАЯ СНИЖАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
12:28 26.04.2023
Нацбанк Беларуси с 2 мая 2023 года понижает ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов - с 10,5% до 10% годовых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, ставка по кредиту овернайт снижается с 11,5% до 11% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 9,5% до 9% годовых.
Решение о снижение ставки в Нацбанке объяснили замедлением инфляции.
«Продолжается замедление инфляционных процессов. Как и ожидалось, из-за эффекта высокой базы прошлого года в марте 2023 года годовой прирост потребительских цен уменьшился до 6 процентов против 11,7 процента в предыдущем месяце. Трендовая инфляция снизилась до 6 процентов после 8,9 процента месяцем ранее. При условии отсутствия шоков ожидается сохранение низких ежемесячных темпов прироста цен на потребительском рынке, что в ближайшие месяцы поддержит тренд на замедление годовой инфляции», - говорится в комментарии финансового учреждения.
В нем также отмечается, что в целом риски, которые могут существенно повлиять на динамику инфляционных процессов в будущем, оцениваются как умеренные.
Дальнейшие решения по ставке рефинансирования Нацбанк будет принимать с учетом «фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 26.04.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте