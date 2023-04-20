«ОАО «Сбер Банк» представило улучшенную механику проведения платежей в веб-версии системы «СберБанк Онлайн» и PWA-версии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь клиенты могут совершать платежи в ЕРИП и р2р-переводы между своими счетами без дополнительного ввода кода подтверждения операции из SMS-сообщения. Эта функция доступна только при совершении операций с доверенного пользователем «СберБанк Онлайн» устройства после авторизации с использованием логина и пароля.

Без дополнительного подтверждения операции проводятся платежи в ЕРИП (коммунальные платежи за газо-, электро-, тепло- и водоснабжение, оплата налогов, административных процедур, госпошлин, таможенных платежей и др.), а также ряд платежей в пользу Сбер Банка. При проведении переводов между своими карточками, в том числе оформленными к счетам в разных валютах, в веб-версии и PWA-версии системы «СберБанк Онлайн» клиенту нет необходимости дополнительно подтверждать операцию кодом из SMS.

Клиенты могут использовать web-версию «СберБанк Онлайн» в любом браузере по ссылке, а также настроить PWA версию приложения за счет сохранения иконки приложения на рабочем столе смартфона (узнать как).