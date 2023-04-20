ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК УПРОСТИЛ ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И Р2Р-ПЕРЕВОДОВ


09:53 26.04.2023

«ОАО «Сбер Банк» представило улучшенную механику проведения платежей в веб-версии системы «СберБанк Онлайн» и PWA-версии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь клиенты могут совершать платежи в ЕРИП и р2р-переводы между своими счетами без дополнительного ввода кода подтверждения операции из SMS-сообщения. Эта функция доступна только при совершении операций с доверенного пользователем «СберБанк Онлайн» устройства после авторизации с использованием логина и пароля.

Без дополнительного подтверждения операции проводятся платежи в ЕРИП (коммунальные платежи за газо-, электро-, тепло- и водоснабжение, оплата налогов, административных процедур, госпошлин, таможенных платежей и др.), а также ряд платежей в пользу Сбер Банка. При проведении переводов между своими карточками, в том числе оформленными к счетам в разных валютах, в веб-версии и PWA-версии системы «СберБанк Онлайн» клиенту нет необходимости дополнительно подтверждать операцию кодом из SMS.

Клиенты могут использовать web-версию «СберБанк Онлайн» в любом браузере по ссылке, а также настроить PWA версию приложения за счет сохранения иконки приложения на рабочем столе смартфона (узнать как).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.04.2023
валюта курс
EUR 3.2181
USD 2.9377
RUB 3.5996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9377 -0.0044
RUB 3.5996 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1800 3.2050
USD 2.9110 2.9220
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0917
EUR/RUB 88.0000 116.3000
USD/RUB 80.5000 106.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте