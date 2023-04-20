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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК СНИЖАЕТ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ НА ТОВАРЫ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
17:47 21.04.2023
«Приорбанк» ОАО снижает ставку по электронному кредиту на приобретение товаров белорусских производителей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставка снижена до 14,5% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ + 4%).
Напомним, кредит предоставляется на сумму от 150 BYN до 75 000 BYN. Срок - от 6 месяцев до 7 лет. Предоставление справок о доходах и счет-фактур не требуется. Оформить кредит можно в несколько кликов в мобильном приложении Prior Online.
Кредитная заявка будет рассмотрена в течение 15 минут (при условии оформления в рабочее время банка) и кредитные средства будут перечислены на расчетный счет выбранного продавца товара.
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