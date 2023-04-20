«Приорбанк» ОАО снижает ставку по электронному кредиту на приобретение товаров белорусских производителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставка снижена до 14,5% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ + 4%).

Напомним, кредит предоставляется на сумму от 150 BYN до 75 000 BYN. Срок - от 6 месяцев до 7 лет. Предоставление справок о доходах и счет-фактур не требуется. Оформить кредит можно в несколько кликов в мобильном приложении Prior Online.

Кредитная заявка будет рассмотрена в течение 15 минут (при условии оформления в рабочее время банка) и кредитные средства будут перечислены на расчетный счет выбранного продавца товара.