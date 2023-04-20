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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДЛИТ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КАРТОЧЕК
15:41 21.04.2023
ОАО «Белагропромбанк» решило автоматически продлить сроки действия карточек, которые заканчиваются, начиная с июня 2022 года и далее, за исключением кредитных, студенческих, депозитных, виртуальных, дополнительных (на другое лицо), корпоративных, а также неперсонализированных карточек VISA.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при оплате покупок в онлайн-магазинах и заполнении реквизитов необходимо вводить тот месяц и год, который указан на карточке.
При этом операции, совершаемые с использованием указанных карточек за рубежом, могут быть отклонены зарубежными банками. Для операций на зарубежных ресурсах банк рекомендует выпустить бесплатную виртуальную карточку в мобильном приложении.
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