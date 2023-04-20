ОАО «Сбер Банк» обновило приложение «СберБанк Онлайн» для операционной системы Android.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в новой версии приложения улучшены стабильность и функциональность, а также реализован ряд таких функций как возможность сохранения нескольких платежей в пользу одного поставщика услуг в разделе «Избранные», добавление платежей в «Избранные» из «Истории операций» посредством нажатия иконки «звездочка», самостоятельное подключение пакетов с услугами автопомощи на дороге и консьерж-сервиса (для отдельных типов карт).

Установить приложение можно по ссылке.

В банке напомнили, что в связи с увеличением уровня безопасности проведения операций в мобильном приложении Сбербанк Онлайн на платформе Android, старые версии приложения (ниже версии 3.3.3) будут недоступны для использования с 1 мая 2023 года.