БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОПУБЛИКОВАЛ ОФЕРТУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТЫ

09:54 21.04.2023 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предлагает держателям карт с действующим лимитом овердрафта новые условия использования. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 мая 2023 года снизится до 27,9% годовых процентная ставка за пользование кредитными средствами по картам с действующим лимитом овердрафта от 28% годовых и выше. Эта мера призвана снизить финансовую нагрузку на физических лиц – кредитополучателей банка. Акцептом настоящей оферты является согласие (отсутствие возражений) кредитополучателя в течение 10 календарных дней с даты публикации предложения.