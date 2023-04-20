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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОПУБЛИКОВАЛ ОФЕРТУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТЫ
09:54 21.04.2023
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предлагает держателям карт с действующим лимитом овердрафта новые условия использования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 мая 2023 года снизится до 27,9% годовых процентная ставка за пользование кредитными средствами по картам с действующим лимитом овердрафта от 28% годовых и выше. Эта мера призвана снизить финансовую нагрузку на физических лиц – кредитополучателей банка.
Акцептом настоящей оферты является согласие (отсутствие возражений) кредитополучателя в течение 10 календарных дней с даты публикации предложения.
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