ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 мая 2023 года изменит размер вознаграждения за отдельные операции.

«…изменяется размер вознаграждения за совершение операции «Направление бенефициару (банку-получателю) информации об ошибочном перечислении (переводе) денежных средств по реквизитам банковской платежной карточки ОАО «АСБ Беларусбанк» (другого банка-резидента), совершенном с использованием (без использования) банковской платежной карточки ОАО «АСБ Беларусбанк» или ее реквизитов», - говорится в сообщении финучреждения.

Сумма вознаграждения составит 27,00 белорусских рублей (с НДС) за каждую операцию по ошибочному перечислению (переводу) денежных средств.