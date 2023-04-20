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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК С 1 МАЯ ИЗМЕНИТ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
17:23 20.04.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 мая 2023 года изменит размер вознаграждения за отдельные операции.
«…изменяется размер вознаграждения за совершение операции «Направление бенефициару (банку-получателю) информации об ошибочном перечислении (переводе) денежных средств по реквизитам банковской платежной карточки ОАО «АСБ Беларусбанк» (другого банка-резидента), совершенном с использованием (без использования) банковской платежной карточки ОАО «АСБ Беларусбанк» или ее реквизитов», - говорится в сообщении финучреждения.
Сумма вознаграждения составит 27,00 белорусских рублей (с НДС) за каждую операцию по ошибочному перечислению (переводу) денежных средств.
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