ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 19 апреля 2023 года приостановило прием дополнительных взносов по некоторым ранее открытым договорам срочных безотзывных вкладов в долларах США и евро, что предусмотрено условиями договоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, клиенты банка могут оформить новые срочные депозиты в долларах США и евро с возможностью внесения дополнительных взносов в соответствии с условиями договора.