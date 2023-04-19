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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
10:55 20.04.2023
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 19 апреля 2023 года приостановило прием дополнительных взносов по некоторым ранее открытым договорам срочных безотзывных вкладов в долларах США и евро, что предусмотрено условиями договоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, клиенты банка могут оформить новые срочные депозиты в долларах США и евро с возможностью внесения дополнительных взносов в соответствии с условиями договора.
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