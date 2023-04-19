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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОСТАВИЛ РВСР НА АПРЕЛЬСКОМ УРОВНЕ


09:52 20.04.2023

Национальный банк Беларуси до конца мая 2023 года оставил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на апрельском уровне 2023 г.

Как сообщается на сайте регулятора, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), сохранится на уровне 11,85% годовых.

Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в мае сохранится на апрельском уровне - 15,41%.

Напомним, Нацбанк c 12 сентября 2022 года возобновил действие расчетных величин стандартного риска для новых кредитов компаниям и физлицам, которое было приостановлено в марте 2022 года.

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.
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