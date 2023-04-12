ЗАО «МТБанк» c 14 апреля 2023 года увеличило лимиты на снятие наличных долларов США и евро в кассах и банкоматах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь по карточкам МТБанка в кассах и устройствах банка без заказа доступно для снятия $10 тыс. и €5000 в сутки.

Также увеличены лимиты на заказ валюты в течение одного месяца в отделениях банка для резидентов РБ и нерезидентов — до $50 тыс. и €30 тыс.