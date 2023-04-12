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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЛАГОДАРЯ КРЕДИТУ БЕЛАРУСБАНКА 10 ТЫСЯЧ БЕЛОРУСОВ КУПИЛИ GEELY


11:09 18.04.2023

ОАО «АСБ Беларусбанк», начиная с 2018 года, является участником совместной программы с СЗАО «БЕЛДЖИ» по предоставлению кредитов на приобретение автомобилей Geely.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с начала действия программы более 10 тысяч белорусов стали обладателями новых автомобилей отечественного производителя, оформив кредиты на общую сумму 360 миллионов рублей.

Банк предлагает привлекательные условия кредитования на приобретение автомобилей Geely моделей: Atlas Pro, Coolray, Tugella и Emgrand.

Подать заявку на кредит и оформить кредитный договор можно как у представителей банка во всех дилерский центрах СЗАО «БЕЛДЖИ» и в отделениях банка, так и дистанционно в электронном виде без посещения банка.

Ознакомиться более подробно с условиями предоставления кредита можно здесь.
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