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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВОЗОБНОВИЛ ПРОЦЕДУРУ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОШЕЛЬКОВ «ЮMONEY»


18:00 17.04.2023

Сбер Банк (Беларусь) вновь запустил возможность идентификации кошельков «ЮMoney» для пользователей из нашей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прямо сейчас подтвердить свою личность и получить полный доступ к функционалу сервиса можно в web-версии системы «СберБанк Онлайн».

«ЮMoney» — это сервис электронных платежей, входящий в экосистему Сбера. С его помощью владельцы электронных кошельков могут оплачивать покупки и услуги онлайн и офлайн с виртуальной карты или непосредственно с кошелька «ЮMoney» (в том числе бесконтактно с помощью мобильных устройств на базе Android с поддержкой NFC), переводить деньги другим пользователям или на собственные банковские карты, открывать счета в различных валютах. Для того, чтобы иметь полный доступ ко всем возможностям сервиса, владельцу кошелька необходимо пройти идентификацию (то есть предоставить необходимые для подтверждения личности данные).

Еще одна эксклюзивная возможность для белорусских пользователей сервиса «ЮMoney», которая становится доступной после идентификации, — пополнение своих кошельков в системе ЕРИП. Эта услуга доступна в разделе ЕРИП «Банковские, финансовые услуги» – «Электронные деньги» – «Пополнение ЮMoney» (код в системе ЕРИП – 4435251).

Прямо сейчас процедура идентификации доступна в web-версии системы «СберБанк Онлайн». В разделе «Платежи» пользователю нужно выбрать пункт «Сервисы» – «Идентификация кошелька ЮMoney». Далее — указать номер кошелька, заполнить данные анкеты и оплатить услугу. До 31 мая ее стоимость снижена вдвое и составляет 10 белорусских рублей. Эта сумма спишется с карты Сбера, которая принадлежит владельцу кошелька.

В ближайшем будущем, после завершения необходимых технических работ, возможность идентицифировать кошелек «ЮMoney» появится и в мобильном приложении СБОЛ.
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