БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ТЕХНОБАНКА ПРОЙДЕТ 27 АПРЕЛЯ

12:17 17.04.2023 27 апреля 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Технобанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о крупной сделке, выкупе ОАО «Технобанк» акций собственной эмиссии по требованию акционеров. Кроме того, акционеры обсудят предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи.