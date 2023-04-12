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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ТЕХНОБАНКА ПРОЙДЕТ 27 АПРЕЛЯ
12:17 17.04.2023
27 апреля 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Технобанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о крупной сделке, выкупе ОАО «Технобанк» акций собственной эмиссии по требованию акционеров.
Кроме того, акционеры обсудят предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи.
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