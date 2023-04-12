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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ ОПЛАТУ QR-КОДОМ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ГРОДНО
09:59 17.04.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило оплату QR-кодом в общественном транспорте Гродно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, почти в трехстах городских автобусах и троллейбусах Гродно жители и гости города могут оплатить проезд с помощью приложения M-Belarusbank. Такая возможность доступна благодаря сервису Cashew, который постепенно реализовывается в городах Беларуси.
Главное преимущество сервиса – для покупки билета не требуется создавать отдельной виртуальной карточки или электронного кошелька, требующего постоянного пополнения. Теперь для оплаты проезда достаточно быть пользователем мобильного приложения M-Belarusbank. Оплата производится прямо в приложении любой зарегистрированной в нем карточкой.
Чтобы купить талон, необходимо найти в автобусе или троллейбусе соответствующий QR-код и считать его, включив приложение M-Belarusbank и зайдя в раздел «Оплата по QR-коду».
Наклейки с QR размещены во всем пассажирском транспорте Гродно, работающем на городских маршрутах.
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