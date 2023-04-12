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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ ЦБУ № 5 В МИНСКЕ


18:01 14.04.2023

ОАО «СтатусБанк» 17 апреля 2023 года открывает ЦБУ № 5 в Минске (ул. Денисовская 8. ТЦ «Корона-сити». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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USD/RUB 81.0000 107.1000
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