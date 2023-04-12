Банк развития с начала действия программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства профинансировал почти 7,5 тыс. проектов

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, общая их стоимость составила около 2,2 млрд рублей. Программа предусматривает как кредиты, так и финансовую аренду (лизинг) для реализации проектов на разных стадиях развития бизнеса.

По словам начальника управления поддержки малого и среднего предпринимательства Банка развития Юлии Медведевой, в текущем году банк продолжает реализацию программы по поддержке малого и среднего предпринимательства исходя из приоритетов среднесрочной социально-экономической политики, а также задач социально-экономического развития страны на 2023 год. Это означает, что сохраняется курс на инвестиции, экспорт и импортозамещение.

«Финансирование малых и средних предприятий осуществляется через банки-партнеры и лизинговые организации. Принципиальный для нас момент: наши инструменты должны быть доступными малым и средним предприятиям в каждом уголке нашей страны. За счет разветвленной филиальной сети партнеров это стало возможным. На сегодня мы активно работаем с 16 банками, включая все крупнейшие, системообразующие, а также с 6 лизинговыми организациями», – подчеркнула Юлия Медведева.

Начальник управления отметила, что в рамках новой продуктовой линейки в 2023 году финансирование осуществляется по семи продуктам по ставке от 6,75 до 12,5% (ставка зависит от изменения ставки рефинансирования). Они ориентированы на поддержку различных фокусных групп предпринимательства и наш портфель широко диверсифицирован: имеются профинансированные проекты в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, производства строительных материалов, мебели, ветпрепаратов и даже − электротехнического оборудования и программно-технических комплексов.

«Мы постоянно мониторим рынок кредитных ресурсов, вносим изменения как в продуктовую линейку, так и в условия действующих продуктов», – отметила Юлия Медведева.