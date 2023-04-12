ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПРОФИНАНСИРОВАЛ 7,5 ТЫС. ПРОЕКТОВ


11:40 14.04.2023

Банк развития с начала действия программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства профинансировал почти 7,5 тыс. проектов

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, общая их стоимость составила около 2,2 млрд рублей. Программа предусматривает как кредиты, так и финансовую аренду (лизинг) для реализации проектов на разных стадиях развития бизнеса.

По словам начальника управления поддержки малого и среднего предпринимательства Банка развития Юлии Медведевой, в текущем году банк продолжает реализацию программы по поддержке малого и среднего предпринимательства исходя из приоритетов среднесрочной социально-экономической политики, а также задач социально-экономического развития страны на 2023 год. Это означает, что сохраняется курс на инвестиции, экспорт и импортозамещение.

«Финансирование малых и средних предприятий осуществляется через банки-партнеры и лизинговые организации. Принципиальный для нас момент: наши инструменты должны быть доступными малым и средним предприятиям в каждом уголке нашей страны. За счет разветвленной филиальной сети партнеров это стало возможным. На сегодня мы активно работаем с 16 банками, включая все крупнейшие, системообразующие, а также с 6 лизинговыми организациями», – подчеркнула Юлия Медведева.

Начальник управления отметила, что в рамках новой продуктовой линейки в 2023 году финансирование осуществляется по семи продуктам по ставке от 6,75 до 12,5% (ставка зависит от изменения ставки рефинансирования). Они ориентированы на поддержку различных фокусных групп предпринимательства и наш портфель широко диверсифицирован: имеются профинансированные проекты в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, производства строительных материалов, мебели, ветпрепаратов и даже − электротехнического оборудования и программно-технических комплексов.

«Мы постоянно мониторим рынок кредитных ресурсов, вносим изменения как в продуктовую линейку, так и в условия действующих продуктов», – отметила Юлия Медведева.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2023
валюта курс
EUR 3.2459
USD 2.9441
RUB 3.6116
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2515 +0.0115
USD 2.9441 -0.0094
RUB 3.6116 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2150
USD 2.9370 2.9470
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0915
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте