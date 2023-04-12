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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСБАНК ВЫДАЛ ПО КРЕДИТУ «ИПОТЕКА ЭКСПРЕСС» 100 МЛН РУБЛЕЙ
09:56 14.04.2023
Кредит «Ипотека Экспресс» на покупку жилых помещений от ОАО «АСБ Беларусбанк» пользуется все большим спросом у населения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с момента запуска нового продукта прошло два года и за это время Беларусбанк одобрил заявки почти 10 тыс. клиентам на сумму полмиллиарда рублей. И только в этом году более 1700 клиентов воспользовались данным предложением, оформив кредитов на сумму 100 миллионов рублей.
Простота оформления и быстрое рассмотрение — вот главные преимущества кредита. Так, оформление заявки возможно без предоставления договора купли-продажи в любом Ипотечном офисе банка или в системе «Интернет-банкинг».
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