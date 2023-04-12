Сбер Банк (Беларусь) увеличивает с 1 мая 2023 года размер начисляемого манибэка по безналичным транзакциям картами ComPass, а также приостанавливает действие мильной программы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, повышенный манибэк будет доступен в любом пакете линейки карт ComPass от стандартных до премиальных в диапазоне от 1,4% до 1.6%. Таким образом, Сбер Банк практически вдвое увеличил размер возвращаемых средств от каждой безналичной транзакции держателям данных карточек.

Так, в частности, манибэк в стандартном пакете ComPass (карты, выпущенные до 1 июля 2021 года) увеличен с 0,8% до 1,4%, в пакете Compass Premium – с 0,9% до 1,5%, а для Compass Black Edition – с 1,0% до 1,6%.

При этом в связи с тем, что по картам уровня ComPass, выпущенным с 1 июля 2021 года, манибэк не входил в пакет услуг, банк снизит плату за ежемесячное обслуживание таких карт с 3,5 до 2,0 рублей, или с 4,99 до 2,99 рубля (в зависимости от конфигурации пакета).

В то же время с 11 мая будет недоступна платформа iTravelClub.by в части обмена миль за совершаемые транзакции, при этом начисление миль будет приостановлено с 1 мая 2023 г.