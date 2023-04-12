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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РУКОВОДСТВО БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПРОВЕДЕТ 21 АПРЕЛЯ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»


09:46 13.04.2023

21 апреля 2023 года председатель правления ОАО «Белагропромбанк» Анатолий Лысюк проведет «прямую телефонную линию».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, обратиться на «прямую линию» можно будет с 11:00 до 12:00 по номеру телефона (+375-17) 397-83-95.

Граждане и юридические лица могут задать вопросы по следующей тематике: общее руководство деятельностью банка; работа с персоналом; безопасность и защита информации; внутренний аудит; внутренний контроль; режимно-секретная деятельность и мобилизационная работа.
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