|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ В АДРЕС БАНКОВ КАНАДЫ
18:15 12.04.2023
«Приорбанк» ОАО с 12 апреля 2023 года прекращает прием платежных поручений в адрес банков Канады.
«…со стороны правительства Канады введены ограничения относительно Приорбанка. Во избежание заморозки денежных средств с 12 апреля 2023 года Приорбанк прекращает прием платежных поручений в адрес банков Канады», - говорится в сообщении финучреждения.
Клиентам, ожидающим поступления из Канады в Приорбанк, рекомендуется провести переговоры с контрагентами с целью зачисления переводов на счета в иные банки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2023
Курсы в банках
на 12.04.2023
Конвертация в банках
на 12.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте