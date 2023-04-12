БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ В АДРЕС БАНКОВ КАНАДЫ

18:15 12.04.2023 «Приорбанк» ОАО с 12 апреля 2023 года прекращает прием платежных поручений в адрес банков Канады. «…со стороны правительства Канады введены ограничения относительно Приорбанка. Во избежание заморозки денежных средств с 12 апреля 2023 года Приорбанк прекращает прием платежных поручений в адрес банков Канады», - говорится в сообщении финучреждения. Клиентам, ожидающим поступления из Канады в Приорбанк, рекомендуется провести переговоры с контрагентами с целью зачисления переводов на счета в иные банки.