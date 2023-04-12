ОАО «Белагропромбанк» внесло изменения в общие условия генерального договора доверительного управления, которые вступают в силу с 13 апреля 2023 года. Об этом ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения.

«…в случае наличия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих доверительному управляющему осуществить перечисление (возврат) вверителю денежных средств в валюте, в которой открыт доверительный (трастовый) счет вверителя, либо в случае получения от вверителя согласия на получение от доверительного управляющего возвращаемых из доверительного управления денежных средств в валюте, отличной от валюты доверительного (трастового) счета, доверительный управляющий осуществляет перечисление (возврат) вверителю денежных средств в иной валюте, пересчет в которую осуществляется исходя из курса (валюта перечисления денежных средств вверителю/валюта доверительного (трастового) счета), определяемого доверительным управляющим в дату совершения операции», - говорится в документе.

Кроме того, в случае реорганизации компании, ценные бумаги которой находятся в портфеле вверителя, при которой происходит выделение одной или нескольких новых компаний, ценные бумаги новой(ых) компании(й) присоединяются к остальным ценным бумагам в портфеле вверителя и отражаются в портфеле вверителя после получения доверительным управляющим подтверждающих документов.

Помимо этого, утвержден порядок определения оценочной стоимости вновь поступивших в результате выделения компании ценных бумаг.

Ознакомиться более подробно с внесенными изменениями можно здесь.