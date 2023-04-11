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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЗАЯВКУ НА ОНЛАЙН-КРЕДИТ БАНКА БЕЛВЭБ ТЕПЕРЬ МОЖНО ОФОРМИТЬ В СЕРВИСЕ «МТС ДЕНЬГИ»


13:55 12.04.2023

Клиенты МТС теперь могут оформить заявку на потребительский онлайн-кредит от ОАО «Банк БелВЭБ» в сервисе «МТС Деньги».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит оформляется в течении нескольких минут. Воспользоваться денежными средствами можно сразу же после их поступления на карту.

Для подачи заявки на онлайн-кредит от Банка БелВЭБ необходимо скачать приложение «МТС Деньги» либо зайти на сайт dengi.mts.by, в разделе «Услуги» выбрать «Онлайн-кредит», затем выбрать сумму и срок кредита, нажать кнопку «Оформить».

Далее следует ввести номер телефона, идентификационный номер документа, удостоверяющего личность, подтверждающий код из СМС-сообщения и сделать снимок лица.

После этого нужно заполнить короткую кредитную анкету и ввести номер карты для зачисления денежных средств. Причем это может быть карта любого банка Беларуси.

Договор заключается на срок до 2 лет без поручителей и справки о доходах. Максимальная сумма кредита – 5000 рублей с возможностью досрочного погашения. Ставка по кредиту – 19,9% годовых.

В целях обеспечения дополнительной безопасности финансовых операций и минимизации рисков для клиентов кредит оформляется со 100%-й биометрической идентификацией.

Погашение кредита возможно дистанционно в мобильном приложении Up Банка БелВЭБ или с использованием системы ЕРИП. Погасить задолженность также можно с карты любого банка через банкоматы, инфокиоски или кассы Банка БелВЭБ и банков-партнеров.

Данный потребительский онлайн-кредит доступен для оформления и на официальном сайте банка.
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