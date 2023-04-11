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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ «СТАТУС-НАДЕЖНЫЙ» ИЗМЕНИЛИСЬ
11:18 12.04.2023
ОАО «СтатусБанк» с 11 апреля 2023 изменило размер процентов по вкладу «Статус – надежный!».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по этому депозиту в белорусских рублях при сроке размещения 370 дней ставка составит 13% годовых.
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