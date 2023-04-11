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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК И ЕЩЕ ВОСЕМЬ КРУПНЫХ БАНКОВ БЕЛАРУСИ ПОПАЛИ ПОД САНКЦИИ КАНАДЫ
09:56 12.04.2023
Правительство Канады расширило санкции в отношении Беларуси, включив в список Национальный банк и восемь крупных банков страны.
В санкционные списки включены также Приорбанк, Белвнешэкономбанк (БелВЭБ), Сбер Банк, ВТБ Банк (Беларусь), Белгазпромбанк, Статусбанк, Беларусбанк, Белагропромбанк.
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