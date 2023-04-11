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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ТЕРМИНАЛАХ БАНКА БЕЛВЭБ СТАЛИ ДОСТУПНЫ БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ СМАРТФОНОМ ЧЕРЕЗ MIR PAY
17:46 11.04.2023
Бесконтактные платежи смартфоном через Mir Pay стали доступны в терминалах ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, владельцы платежных карточек «Мир» и смартфонов с операционной системой Android версии 7.0 и выше и поддержкой NFC теперь могут оплачивать покупки через сервис Mir Pay во всей эквайринговой сети Банка БелВЭБ.
Кроме того, в терминалах Банка БелВЭБ ранее реализована поддержка бесконтактных оплат за товары и услуги посредством сервиса БЕЛКАРТ PAY иных банков.
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