Банк «Решение» вносит изменения в заключенные договоры об использовании карточки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения предлагаются для держателей карточек, эмитированных банком в рамках продуктов «Будь здоров» и «Велокарта» в белорусских рублях до 10 апреля 2023 года.

В частности, изменится размер ставки процентов на остаток денежных средств по счетам, открытым в рамках банковских продуктов «Будь здоров» и «Велокарта», в белорусских рублях. Ставку процентов предлагается установить в размере 0,000001% годовых.

Изменения вступают в силу 10 мая 2023 года.

В случае если за 5 рабочих дней до даты вступления в силу изменений клиент не оповестит банк о непринятии изменений способом, предусмотренным заключенным договором об использовании карточки, то изменения становятся обязательными для клиента (клиент считается принявшим изменения).