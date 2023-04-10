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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧКИ
12:12 11.04.2023
Банк «Решение» вносит изменения в заключенные договоры об использовании карточки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения предлагаются для держателей карточек, эмитированных банком в рамках продуктов «Будь здоров» и «Велокарта» в белорусских рублях до 10 апреля 2023 года.
В частности, изменится размер ставки процентов на остаток денежных средств по счетам, открытым в рамках банковских продуктов «Будь здоров» и «Велокарта», в белорусских рублях. Ставку процентов предлагается установить в размере 0,000001% годовых.
Изменения вступают в силу 10 мая 2023 года.
В случае если за 5 рабочих дней до даты вступления в силу изменений клиент не оповестит банк о непринятии изменений способом, предусмотренным заключенным договором об использовании карточки, то изменения становятся обязательными для клиента (клиент считается принявшим изменения).
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