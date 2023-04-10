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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ СОВМЕСТНО С РОССИЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ ПРОФИНАНСИРУЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ ОАО «ГРОДНО АЗОТ»


10:45 11.04.2023

Банк БелВЭБ, Группа компаний Российского экспортного центра и ВЭБ.РФ совместно участвуют в финансировании инвестиционного проекта «Реконструкция цеха «Аммиак-4» (1 этап)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», это первый проект, реализуемый ОАО «Гродно Азот» в рамках масштабной инвестиционной программы «карты модернизации», которая предусматривает как обновление действующих производств, так и создание новых производств и установок.

Реализацию проекта «под ключ» выполнит российская компания. Запланированная реконструкция цеха позволит увеличить выработку аммиака и снизить удельное энергопотребление на производстве.

Финансирование осуществляет Группа компаний Российского экспортного центра под поручительство ВЭБ.РФ, Банк БелВЭБ выполняет функции банка-агента.

Соответствующее соглашение об открытии ОАО «Гродно Азот» кредитной линии с лимитом 3,25 млрд российских рублей было подписано 7 апреля 2023 года. Срок кредитования составит 7 лет. Финансирование осуществляется с субсидированием части процентной ставки за счет средств бюджета Российской Федерации.

«Фактически мы сегодня реализовали первую сделку в новом формате, который предусматривает организацию Банком БелВЭБ проекта финансирования с совместным участием Группы ВЭБ.РФ. Тем самым для белорусских предприятий мы открыли дополнительные возможности, обеспечивающие доступ к более выгодным условиям финансирования закупок высокотехнологичной продукции российского производства. Уверен, что эта инновационная схема взаимодействия будет способствовать масштабированию бизнеса в сфере российско-белорусской экономической интеграции», - отметил председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский.

Банк БелВЭБ сотрудничает с ОАО «Гродно Азот» более 15 лет и ранее участвовал в реализации инвестиционного проекта с привлечением ресурсов консорциума иностранных банков.

Банк БелВЭБ планирует стать центром координации Группы ВЭБ.РФ на территории Беларуси по поддержке российско-белорусских-интеграционных проектов.

При поддержке ВЭБ.РФ в Беларуси реализованы и реализуются проекты общей стоимостью, превышающей 1,3 трлн российских рублей. Общий объем участия ВЭБ.РФ в этих проектах превышает 65 млрд российских рублей. В настоящее время на рассмотрении в ВЭБ.РФ находятся проекты общей стоимостью почти 11 млрд российских рублей.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».
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