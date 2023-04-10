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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧИЛИ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
09:45 11.04.2023
ОАО «Белгазпромбанк» увеличило процентные ставки по вкладам физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентной ставки вклада «На 24 месяца безотзывный – выгодный» в белорусских рублях с 11 апреля 2023 года повышается и устанавливается в размере 13,0% годовых (ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси + 2,5%. Размер процентов по вкладу изменяется одновременно с изменением ставки рефинансирования Нацбанка).
При этом обращается внимание, что одно физическое лицо может иметь в банке только один действующий вклад «На 24 месяца безотзывный – выгодный», и оформить его можно только в офисах банка.
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