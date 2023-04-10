ОАО «Белгазпромбанк» увеличило процентные ставки по вкладам физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентной ставки вклада «На 24 месяца безотзывный – выгодный» в белорусских рублях с 11 апреля 2023 года повышается и устанавливается в размере 13,0% годовых (ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси + 2,5%. Размер процентов по вкладу изменяется одновременно с изменением ставки рефинансирования Нацбанка).

При этом обращается внимание, что одно физическое лицо может иметь в банке только один действующий вклад «На 24 месяца безотзывный – выгодный», и оформить его можно только в офисах банка.