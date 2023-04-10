ОАО «Банк БелВЭБ» открыло подразделение «Минский офис ВЭБ.РФ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оно функционирует в пилотном формате и располагается в здании офиса Банка БелВЭБ в Минске.

Цель запуска пилотного проекта «Минский офис ВЭБ.РФ» - укрепление стратегического партнерства с ВЭБ.РФ, интегрирование команд ВЭБ.РФ и Банка БелВЭБ, в том числе в рамках реализации российско-белорусских интеграционных проектов.

Работа Минского офиса ВЭБ.РФ запланирована в формате кросс-функциональной команды командированных в Республику Беларусь сотрудников ВЭБ.РФ. Ожидается, что команда офиса во взаимодействии с Банком БелВЭБ займется организацией продвижения инструментов поддержки российско-белорусских проектов (в том числе с использованием механизмов субсидирования, предусмотренных национальным программами финансовой поддержки субъектов внешнеэкономической деятельности), предварительным структурированием проектов, а также обеспечит взаимодействие с профильными службами ВЭБ.РФ при рассмотрении вопросов о финансировании данных проектов. Представители ВЭБ.РФ на месте смогут более глубоко и оперативно вникнуть в состояние и перспективы развития как отдельных отраслей, так и отдельных предприятий Беларуси.

Банк БелВЭБ будет осуществлять поиск интеграционных проектов, выполнять агентские, расчетные и иные функции при реализации проектов (в том числе в рамках лизинговых сделок), а также предоставлять весь спектр банковских услуг компаниям, участвующим в реализации сделок.

К настоящему моменту проведены первые консультации и переговоры с клиентами и партнерами банка, проанализированы текущие проекты, намечены перспективные направления сотрудничества с белорусскими предприятиями.