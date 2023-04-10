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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ


13:11 10.04.2023

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) снижает на 0,9% ставку по кредиту «На роднае».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения/. клиенты могут приобрести товары национальных брендов под 15,4% годовых. Экспресс-кредиты доступны в 180 удаленных рабочих местах в магазинах-партнерах банка.

По кредиту «На роднае» белорусы могут приобрести товары отечественного производства на специальных условиях. Экспресс-кредит предоставляется на сумму от 50 до 15 тысяч белорусских рублей на срок от 3 месяцев до 1 года.

«Целевые кредиты для приобретения товаров белорусских производителей с поддержкой ВТБ мы запустили в октябре прошлого года. С этого времени им воспользовались тысячи белорусов, отдавая предпочтение по-настоящему народным брендам под знаком «Сделано в Беларуси». Наибольшим спросом у клиентов пользуются отечественные холодильники, чайники, стиральные машины, микроволновые печи, плиты и варочные поверхности. В апреле мы улучшили условия по продукту и теперь приобретать товары станет выгоднее для семейного бюджета», – прокомментировала начальник отдела партнерских программ ВТБ (Беларусь) Ирина Абабурко.

Для оформления экспресс-кредита «На роднае» требуется только паспорт, а решение принимается за несколько минут. Оплата кредита доступна клиентам в офисах и дистанционных сервисах любого банка страны, почтовых отделениях.
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