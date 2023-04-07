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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРОДЛИЛ СРОК ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТА «ВЕСНА ONLINE»
11:46 10.04.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» продлевает срок подачи заявок на оформление кредита «Весна Online» по 31 мая 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличен также срок кредита: теперь его можно оформить на 4 года, а ставка в течение грейс-периода (3 месяца) составит 8% годовых, после его окончания — 14%.
Выдается кредит на дебетовую карточку кредитополучателя. Максимальный размер — до 200 базовых величин (7400 рублей) с учетом платежеспособности заявителя.
Кредит оформляется без поручителей и только дистанционно. Подать заявку и заключить кредитный договор без посещения банка в электронном виде можно на сайте банка, через М-банкинг или Интернет-банкинг.
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