ОАО «АСБ Беларусбанк» продлевает срок подачи заявок на оформление кредита «Весна Online» по 31 мая 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличен также срок кредита: теперь его можно оформить на 4 года, а ставка в течение грейс-периода (3 месяца) составит 8% годовых, после его окончания — 14%.

Выдается кредит на дебетовую карточку кредитополучателя. Максимальный размер — до 200 базовых величин (7400 рублей) с учетом платежеспособности заявителя.

Кредит оформляется без поручителей и только дистанционно. Подать заявку и заключить кредитный договор без посещения банка в электронном виде можно на сайте банка, через М-банкинг или Интернет-банкинг.