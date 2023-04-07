БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ «РАССРОЧКА»

09:50 10.04.2023 ОАО «Технобанк» с 10 апреля 2023 года снижает размер процентной ставки по кредитному продукту "Рассрочка". Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.