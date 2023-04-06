МИНСК, 7 апреля /ЭКОПРЕСС/. Сбер Банк (Беларусь) рассказал о выгодных покупках и возможностях, которые будут доступны обладателям СберКарты в апреле благодаря сотрудничеству с платежной системой БЕЛКАРТ.

У СберКарты появился новый партнер – сеть ресторанов Burger King. В апреле каждый заказ на сумму от 10 белорусских рублей принесет до 20% манибэка! Выгоднее всего привязать свою СберКарту к приложению БЕЛКАРТ PAY и рассчитываться с его помощью: во-первых, саму карту можно даже не брать с собой, а во-вторых, покупателю вернется 20% стоимости каждого заказа от 10 рублей. При оплате самой СберКартой манибэк составит 3%.

Несколько отличных новостей Сбер приготовил для автомобилистов. В апреле при оплате СберКартой через приложение БЕЛКАРТ PAY топлива и любых товаров, которые продаются в магазинах при заправках сети АЗС «Белоруснефть», манибэк будет начисляться в повышенном размере — 10%. Если рассчитываться за топливо самой СберКартой или через приложение Drive&Pay, в виде манибэка будет возвращаться 2% его стоимости.

«Сегодня картами Сбер Банка белорусы оплачивают покупки и услуги на десятках самых популярных онлайн-площадок от E-dostavka, Wildberries и Ozon до Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и Яндекс.Доставка, — рассказал заместитель председателя правления Сбер Банка Олег Бородко. — Внушительный манибэк по СберКарте — отличная возможность получать максимум преимуществ от привычных безналичных покупок. Каждый месяц мы предлагаем держателям этой карты самые выгодные условия по наиболее востребованным категориям трат. Апрель — время открывать сезон выездов на природу и чаще встречаться с друзьями. Сбер со своей стороны дополняет такие события приятными бонусами».

Среди специальных предложений апреля — 6% манибэка за приобретение товаров в сети зоомагазинов Zoobazar, 3% — за покупки в магазинах «Мила» и Mark Formelle, а также в категории «Такси и транспорт».

В марте площадкой №1 по популярности платежей у клиентов Сбера стал маркетплейс Wildberries. Десятки тысяч белорусов воспользовались возможностью делать выгодные покупки именно со СберКартой — благодаря манибэку. В апреле он по-прежнему будет доступен при покупках на Wildberries и составит 3%.

Кроме того, в этом месяце 2% можно вернуть на СберКарту за платежи в ЕРИП и 1% — за ежедневные покупки в категории «Супермаркеты и доставка еды».

Напомним, всего СберКарта позволяет выбрать пять категорий, а менять свой выбор можно с 1 числа каждого месяца. Манибэк начисляется за операции по СберКарте в выбранных категориях на сумму от 10 рублей. Максимальная сумма, которую можно получить за месяц, составляет 200 рублей.

СберКарта выпускается в белорусских рублях со сроком действия 5 лет. Разовая плата за выпуск — 20 рублей. Обслуживание бесплатное при оплате картой товаров и услуг на сумму от 200 рублей в месяц или зачисления на нее зарплаты от 500 рублей в месяц. На общих основаниях, без выполнения одного из этих двух условий, пользоваться картой можно за 2,9 рубля в месяц. Оформить СберКарту можно онлайн или в любом отделении Сбер Банка.