ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ПРОВОДИТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ


10:07 07.04.2023

Банк развития объявил новый конкурсный отбор инвестпроектов по строительству, в том числе реконструкции, молочно-товарных ферм с оказанием господдержки кредитополучателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части понесенных затрат на реализацию проекта.

Размер кредита составляет не более 85% от суммы инвестиционных затрат с НДС по проекту, но не более 100% от стоимости капитальных затрат с НДС по проекту. Срок кредитования – не более 15 лет; годовая процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования НБРБ. Отсрочка погашения основного долга – не более 1 года после ввода МТФ в эксплуатацию, рассрочка по уплате процентов – в размере ½ ставки рефинансирования НБРБ на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода МТФ в эксплуатацию.

Государственная поддержка будет оказываться в виде предоставления целевых бюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Совета министров от 1 февраля 2021 года № 59 «О Государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы».

Начало подачи конкурсных предложений – 11 апреля 2023 года. Окончание – 31 мая 2023 года.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2023
валюта курс
EUR 3.1918
USD 2.9264
RUB 3.6493
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9264 +0.0249
RUB 3.6493 -0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1900 3.2100
USD 2.9350 2.9400
RUB 2.7000 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.0918
EUR/RUB 87.0000 117.0000
USD/RUB 81.0000 107.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте