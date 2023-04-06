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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРОВОДИТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ
10:07 07.04.2023
Банк развития объявил новый конкурсный отбор инвестпроектов по строительству, в том числе реконструкции, молочно-товарных ферм с оказанием господдержки кредитополучателям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части понесенных затрат на реализацию проекта.
Размер кредита составляет не более 85% от суммы инвестиционных затрат с НДС по проекту, но не более 100% от стоимости капитальных затрат с НДС по проекту. Срок кредитования – не более 15 лет; годовая процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования НБРБ. Отсрочка погашения основного долга – не более 1 года после ввода МТФ в эксплуатацию, рассрочка по уплате процентов – в размере ½ ставки рефинансирования НБРБ на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода МТФ в эксплуатацию.
Государственная поддержка будет оказываться в виде предоставления целевых бюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Совета министров от 1 февраля 2021 года № 59 «О Государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы».
Начало подачи конкурсных предложений – 11 апреля 2023 года. Окончание – 31 мая 2023 года.
Ознакомиться с конкурсной документацией можно здесь.
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