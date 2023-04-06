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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КРЕДИТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ БЕЛАРУСБАНКА СНОВА ПОДЕШЕВЕЛИ
17:53 06.04.2023
Кредиты на недвижимость от Беларусбанка снова подешевели.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане, заключившие кредитные договоры на строительство или покупку жилья с господдержкой, могут оформить кредит «Докредитование» со ставкой 13,5% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ+3 п.п.). Сегодня данная ставка аналогична ставке по кредитам на финансирование недвижимости с субсидией на их погашение, выдаваемых в соответствии с указом № 240.
До 15,4% годовых снизились ставки по кредитам: на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений; на приобретение незавершенного законсервированного капитального строения; «Ипотека Экспресс»; «Стройдом»; «Рефинансирование ипотеки».
Под 15% годовых теперь можно оформить кредит: на строительство жилых помещений у государственных застройщиков; «Время строить».
А по партнерской программе «Ипотека с нами» в первый год по кредиту на строительство или приобретение жилья у некоторых застройщиков-партнеров банка проценты платить вообще не придется. С 13-го месяца по программе с застройщиками негосударственной формы собственности ставка составит 15,4% годовых, с государственными застройщиками — 15%.
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