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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАТУСБАНК ИЗМЕНИЛ ВАЛЮТУ РАСЧЕТОВ С MASTERCARD С ЕВРО НА КИТАЙСКИЕ ЮАНИ


17:20 06.04.2023

ОАО «СтатусБанк» с 4 апреля 2023 года изменило валюту расчетов с международной платежной системой Mastercard с евро (EUR) на китайские юани (CNY).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, если по карте совершается платеж в валюте, отличной от валюты карты, валюта платежа будет пересчитана в CNY по курсу Mastercard на момент совершения платежа, а из CNY в валюту карты по курсу СтатусБанка на момент отражения операции по счету, к которому выпущена карта.

Исключение составляют расчеты в CNY. В таком случае валюта платежа сразу будет пересчитана в валюту карты.

Напомним, ранее об изменении валюты расчетов с Mastercard на юани сообщили Белгазпромбанк, Альфа-Банк и БНБ-Банк.
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