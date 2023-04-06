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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВЫПЛАТИТ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2022 ГОД
15:19 06.04.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» выплатит дивиденды за 2022 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на состоявшемся 30 марта годовом общем собрании акционеров приняты решения о выплате годовых бонусов членам правления банка, о распределении прибыли, выплате дивидендов за прошлый год.
В частности, дивиденды по привилегированным акциям 1 типа составят 0,05 рубля на одну акцию, по привилегированным акциям 2 типа - 0,011 рубля.
Дивиденды по простым (обыкновенным) акциям установлены в размере 0,0035443 рубля на одну акцию. Срок выплаты дивидендов - не позднее 21 апреля 2023 года.
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