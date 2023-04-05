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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК СООБЩАЕТ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
11:12 06.04.2023
ЗАО «Альфа-Банк» сообщает о вступлении в силу изменений в перечень вознаграждений.
В частности, изменен размер комиссии. Так, с 6 апреля за исполнение платежных инструкций для осуществления переводов с текущих (расчетных) банковских счетов за пределы страны придется заплатить 600 BYN; со счетов для учета средств на временной основе — 700 BYN.
Кроме того, с 7 апреля за переводы в мобильном банке InSync по реквизитам, заданным клиентом, в пользу физлиц на счета, открытые за пределами страны, придется платить комиссию в размере 150 BYN.
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