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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МТБАНКЕ С 14 АПРЕЛЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ
13:52 05.04.2023
В ЗАО «МТБанк» с 14 апреля 2023 года вступают в силу изменения и дополнения в перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, плата за выпуск основной банковской платежной карточки Белкарт-Премиум со сроком действия 5 лет для физлиц-резидентов составит 20 BYN, для физлиц-нерезидентов — 250 BYN.
Плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в том числе дополнительной) по истечению срока ее действия к счету с карточкой физлица-резидента составит 20 BYN, физлица-нерезидента — 250 BYN.
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