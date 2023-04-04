В ЗАО «МТБанк» с 14 апреля 2023 года вступают в силу изменения и дополнения в перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, плата за выпуск основной банковской платежной карточки Белкарт-Премиум со сроком действия 5 лет для физлиц-резидентов составит 20 BYN, для физлиц-нерезидентов — 250 BYN.

Плата за перевыпуск банковской платежной карточки (в том числе дополнительной) по истечению срока ее действия к счету с карточкой физлица-резидента составит 20 BYN, физлица-нерезидента — 250 BYN.