БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ СНИЖАЕТ КРЕДИТЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

12:24 05.04.2023 ОАО «Банк БелВЭБ» снижает размер процентных ставок по кредитам для физических лиц до 15,41% годовых. «Потребительские кредиты (до 100 тыс. рублей), кредиты на недвижимость (до 90% стоимости жилья), рефинансирование (до 100 тыс. рублей), «Яркая кредитка» (с grace-периодом до 10 дней) – все эти кредиты уже доступны по сниженной ставке», - говорится в сообщении финучреждения.