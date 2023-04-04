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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ СНИЖАЕТ КРЕДИТЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
12:24 05.04.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» снижает размер процентных ставок по кредитам для физических лиц до 15,41% годовых.
«Потребительские кредиты (до 100 тыс. рублей), кредиты на недвижимость (до 90% стоимости жилья), рефинансирование (до 100 тыс. рублей), «Яркая кредитка» (с grace-периодом до 10 дней) – все эти кредиты уже доступны по сниженной ставке», - говорится в сообщении финучреждения.
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